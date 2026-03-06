Sujeto Rompe Cristales de Unidad de Qrobús tras Discusión Vial en Paseo 5 de Febrero

Un incidente de violencia vial se registró la noche de ayer en la avenida Paseo 5 de Febrero, donde dos sujetos agredieron a un operador y causaron daños a una unidad del sistema de transporte Qrobus.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos interceptaron el camión que circulaba por uno de los carriles troncales tras una presunta descortesía vial. Posteriormente comenzaron a insultar al conductor, lo que generó tensión entre los pasajeros que se encontraban a bordo.

Te Podría Interesar: Marchas del 8M 2026 en Querétaro; Lugar, Horarios y Colectivos

¿Con qué objeto rompieron los cristales de la unidad?

Durante el altercado, uno de los agresores sacó un tubo con el que rompió varios cristales de la unidad, provocando momentos de temor entre los usuarios. Tras causar los daños, ambos sujetos huyeron del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.

Hasta ahora no se ha confirmado si hubo personas lesionadas, mientras continúan las indagatorias para identificar y localizar a los responsables del ataque.

Historias Recomendadas: