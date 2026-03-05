Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador Desarrollado en Querétaro

La Unión Ganadera Regional de Querétaro confirmó la detección del primer caso positivo de gusano barrenador en el estado, localizado en un bovino del municipio de Landa de Matamoros, lo que encendió las alertas entre productores pecuarios y autoridades sanitarias.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el presidente de la organización, Romualdo Moreno Gutiérrez, quien llamó a los ganaderos a reforzar las medidas de prevención y vigilancia en sus animales.

Llaman a reforzar cuidados en heridas de animales

El dirigente explicó que, aunque desde hace meses se implementan acciones preventivas para evitar la presencia de esta plaga, el hallazgo obliga a intensificar los cuidados sanitarios, principalmente en la atención de heridas en ganado y también en mascotas, ya que estas pueden convertirse en focos de infestación.

Asimismo, aclaró que hasta el momento no se ha decretado ninguna cuarentena sanitaria, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar que el parásito se propague a otras regiones del estado.

¿Qué medidas están realizando las autoridades?

Por su parte, la presidenta municipal de Yunuen Benítez Maldonado confirmó que el caso se registró en la comunidad de El Jagüey, donde ya se encuentran trabajando personal de desarrollo rural, así como representantes de dependencias vinculadas al sector pecuario.

Las autoridades también revisan posibles casos en otras comunidades cercanas como Mesa del Jagüey y Cerro de San Agustín, con el fin de descartar nuevos brotes.

Ante esta situación, se informó que el próximo viernes se llevarán a cabo reuniones informativas con productores en la comunidad de Agua Zarca y en la cabecera municipal de Landa de Matamoros.

El objetivo será establecer un perímetro sanitario de vigilancia de aproximadamente 20 kilómetros, que abarcaría prácticamente todas las comunidades del municipio, con el fin de prevenir la propagación del gusano barrenador y reforzar las medidas de control entre los ganaderos.

