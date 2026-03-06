Doctor es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso en Querétaro; Deberá Portar Brazalete

Un médico que fue detenido recientemente en su consultorio ubicado en un hospital privado sobre Paseo Constituyentes, en el municipio de Querétaro, fue vinculado a proceso por presuntos delitos sexuales, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la autoridad judicial, tras realizarse la audiencia inicial se determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal en contra del imputado, por lo que el juez dictó su vinculación a proceso.

¿Qué medidas pidieron las autoridades para el vinculado?

Como parte de las medidas cautelares, el acusado deberá portar un brazalete electrónico de geolocalización, además de cumplir con restricciones mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Entre las medidas impuestas también se encuentra la suspensión inmediata para ejercer la medicina, con el objetivo de evitar cualquier riesgo relacionado con su actividad profesional durante el proceso legal.

Asimismo, el imputado tiene prohibido acercarse o mantener contacto con las personas que figuran como víctimas dentro de la carpeta de investigación.

Las autoridades señalaron que estas disposiciones forman parte de los protocolos de protección a las víctimas, con el fin de garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin interferencias y con seguridad para quienes presentaron la denuncia.

El caso continuará su curso mientras se desarrollan las investigaciones complementarias y se determina la situación jurídica del médico señalado.

