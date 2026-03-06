Profesor de la UASLP es Vinculado a Proceso por Presunta Agresión a Exalumna

Un profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue vinculado a proceso por un juez tras ser señalado de presuntamente agredir físicamente a una exalumna, un caso que generó atención dentro de la comunidad universitaria luego de que se difundieran imágenes de las lesiones de la joven.

¿Qué delitos se le acusa?

El docente, quien se desempeñaba en la Facultad de Ciencias, enfrenta cargos por violencia familiar y lesiones, luego de que la víctima presentara una denuncia ante las autoridades.

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, confirmó que el profesor fue vinculado a proceso el miércoles, tras realizarse previamente la audiencia inicial.

“Hay indicios, la semana pasada fue la audiencia inicial y ayer se vinculó a proceso”, señaló la fiscal.

Caso surgió tras denuncia de exalumna

La investigación comenzó luego de que una joven egresada denunciara haber sido agredida físicamente por el profesor, lo que derivó en manifestaciones y pronunciamientos de estudiantes que exigieron justicia.

La fiscal explicó que la denuncia presentada por la joven fue la que avanzó en el ámbito judicial.

“Por violencia familiar y lesiones… la de la muchacha contra el maestro es la que se judicializó”, precisó.

Las autoridades indicaron que el proceso legal seguirá su curso mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes y se determina la responsabilidad del docente dentro del caso.

