El 8M es una fecha que busca visibilizar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, que se hace presente desde niñas. Estructural, institucional, económica, sexual, digital, cultural y política. Muchas veces esta violencia termina en la forma más grave: el feminicidio.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2025 se registraron en total 725 víctimas de feminicidio. Tan solo en enero de este 2026 se contabilizaron 53 muertes de mujeres por razón de género, una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 63 mujeres asesinadas.

Los estados donde se concentraron más casos de feminicidios durante el primer mes de este año son:

Sinaloa

Ciudad de México

Estado de México

Tamaulipas

Chiapas

La mayoría de las víctimas eran mujeres de los grupos etarios que oscilan entre los 18 a 29 años y de 30 a 60 años de edad.

Según el Código Penal Federal, el feminicidio lo comete aquella persona que prive de la vida a una mujer por razones de género.

La violencia invisible

La Secretaría de las Mujeres de CDMX, dio a conocer en un informe de 2025, que no es posible establecer al 100 % cuántos tipos de violencia sufrieron las mujeres que pidieron ayuda a la institución durante ese periodo, ya que:

"Una misma mujer llega a ser víctima de más de un tipo de violencia al mismo tiempo"

Estos son tan solo algunos de los casos de máxima violencia que conocimos en el país.

Alumnas de la UAEM

Kimberly Joselin Ramos Beltrán

Kimberly Joselin Ramos Beltrán tenía 18 años de edad, estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La última vez que la vieron con vida fue el 20 de febrero de 2026, en Cuernavaca.

“Kim” como le decían de cariño, salió de casa rumbo a su campus en Chamilpa. Avisó a su familia que ya estaba en el transporte público de la Ruta 1 y luego les indicó que ya había llegado a la escuela. Esos fueron sus últimos mensajes.

Su ausencia prendió las alertas. Familiares, amigos y compañeros de la UAEM se movilizaron en demanda de mayor seguridad.

Un joven identificado como Jared Alejandro “N”, quien fue identificado como compañero y cercano a Kimberly Joselin, fue detenido por su presunta participación en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Luego de varios días de búsqueda, el 2 de marzo, las autoridades informaron del hallazgo de un cuerpo. Un día después confirmaron que se trataba de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

Hasta el momento no se sabe exactamente qué pasó con Kimberly.

Karol Toledo Gómez

Karol Toledo Gómez, de 18 años de edad, también era estudiante de la UAEM. Estudiante de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo, justo el día en el que Kimberly fue hallada sin vida.

Sus padres alertaron a las autoridades. Lo que se conoce hasta el momento es que Karol fue vista por última vez en inmediaciones de su casa.

Las protestas y movilizaciones de amigos y compañeros de la UAEM volvieron a hacer eco de seguridad y justicia.

Sin embargo, el 5 de marzo durante labores de búsqueda, la Fiscalía informó que hallaron un cuerpo sin vida de una mujer, más tarde se confirmaría que se trataba de Karol Toledo Gómez.

Teresita y Cindy

Teresa de Jesús y Cindy, madre e hija respectivamente, fueron asesinadas en su casa en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. El hijo de Cindy de 6 años de edad fue testigo del doble feminicidio.

Ambas mujeres eran conocidas en la zona por ser trabajadoras y amables. Teresita de 53 años de edad, era mamá de Cindy de 25 años, quien tenía a sus pequeños de 3 años, y 6 años de edad. Separarse de su pareja Eric Antonio “N” le costó la vida 15 días después de que regresó a casa de sus padres.

El 13 de enero de 2026, Eric Antonio “N” llegó a la vivienda y la atacó junto a su suegra, quien tenía discapacidad. El agresor fue detenido en Acapulco, Guerrero.

“Mi papá es una mala persona, mató a mi mamá”, dijo a las autoridades.

Jazmín García de Jesús

Jazmín García de Jesús tenía 25 años de edad y era policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Tenía aproximadamente seis meses adscrita al Sector 58 con funciones en el Hospital Enrique Cabrera.

Madre de dos pequeños de 8 y 5 años de edad.

El 15 de diciembre de 2025 luego de salir de su trabajo, desapareció. Sus padres y su pareja denunciaron el hecho. Tras 12 días de búsqueda, un binomio canino halló el cuerpo enterrado en el patio de su casa en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Las cámaras de videovigilancia captaron el recorrido de la oficial. El día de su desaparición entró a su vivienda, pero ya no salió. Finalmente, su pareja José Andrés “N”, quien acudió a denunciar, colaboraba con las investigaciones y era un expolicía destituido, fue detenido e ingresado al Reclusorio Norte, como el principal sospechoso del feminicidio.

Noelia Daylen

Noelia Daylen tenía tan solo 4 años de edad. La menor fue reportada como desaparecida el 10 de noviembre de 2025 en Juchitán, Oaxaca.

El día de su desaparición, su madre fue víctima de un ataque armado en el que perdió la vida junto a otra mujer y un hombre.

Su familia pidió ayuda para localizarla. Días después Noelia Daylen fue hallada sin vida al interior de un domicilio en Juchitán. Tres personas fueron detenidas.

Hasta el momento siguen las investigaciones.

Valeria Márquez

Valeria Márquez de 23 años de edad, era influencer en TikTok e Instagram. Tenía un salón de belleza: “Blossom The Beauty Lounge”, ubicado en Zapopan, Jalisco, lugar donde se cometió el feminicidio mientras hacía una transmisión en vivo el 13 de mayo de 2025.

Valeria Márquez estaba en pantalla y tenía un peluche en forma de cerdito. Mientras hablaba a la cámara fue interrumpida por una persona, después se escucharon las detonaciones.

Hasta el momento no hay detenidos por el feminicidio.

