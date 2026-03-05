Confirman Hallazgo sin Vida de Karol Toledo Gómez, Estudiante de la UAEM

Karol Toledo Gómez fue localizada sin vida luego de varios días de estar desaparecida. Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado durante las tareas de búsqueda corresponde a la estudiante de la UAEM.

De acuerdo con los primeros reportes, este jueves la Fiscalía de Morelos informó que durante la búsqueda de la alumna, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en Coatetelco; sin embargo, era necesario realizar los análisis correspondientes para establecer su identidad.

Luego de varias horas, confirmaron que se trata de la estudiante:

"La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez", indicó.

También refirió que la institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos.

Asimismo, a través de redes sociales, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, que es una sede regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la zona sur de Morelos, lamentó el fallecimiento de la joven.

“No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia. Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a su familia y amigos en este momento de indescriptible pesar”, indicaron junto a la esquela.

Este es el segundo caso que conmociona a la comunidad de la UAEM y a todo México, debido a que con tan solo días de diferencia, dos alumnas de la institución desaparecieron y fueron halladas sin vida. La primera de ellas fue Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quien desapareció luego de llegar a su escuela. Por este caso hay un detenido.

¿Qué pasó con Karol Toledo Gómez?

Karol Toledo Gómez fue vista por última vez cerca de su vivienda en Mazatepec. Luego de ese momento, se perdió todo contacto con ella.

Sus padres acudieron de inmediato ante la Fiscalía de Morelos para realizar la denuncia correspondiente y con ello obtener una ficha de búsqueda. El operativo para dar con Karol Toledo Gómez comenzó por toda la entidad.

La joven estudiaba el segundo semestre de la carrera. Tenía el sueño de convertirse en una gran profesionista y ayudar a su familia.

De hecho, horas antes de que sus papás, César Toledo Casillas y Alondra Gómez Jaime, fueran notificados del deceso de Karol, dieron un mensaje en redes para agradecer muestras de apoyo por parte de los jóvenes estudiantes en las protestas.

“Desafortunadamente no pudimos estar en la marcha porque tenemos que estar en apoyo con la Fiscalía (Morelos). De todo corazón se los agradecemos”, indicaron.

Además, compartieron que su único objetivo era hallar con vida a Karol Toledo Gómez:

“Yo solamente quiero recuperar a mi hija, la quiero recuperar viva", indicó en un video la mamá de Karol”, pidió su mamá.

