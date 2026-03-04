Fiscalía de Morelos Entrega Cuerpo de Kimberly Joselin a Sus Familiares

Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Morelos entregó a los familiares de Kimberly Joselin Ramos Beltrán su cuerpo, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes al caso de la estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida el 20 de febrero pasado en Cuernavaca.

La institución reiteró su compromiso de continuar la investigación "con perspectiva de género y absoluto respeto a la dignidad de la víctima", e informó que este viernes 6 de marzo se darán a conocer los resultados de la audiencia judicial relacionada con el caso.

¿Cómo llegó el caso a este punto?

Kimberly Joselin salió de su domicilio el 20 de febrero rumbo al campus Chamilpa de la UAEM. Avisó a su familia que ya estaba en el transporte de la Ruta 1 y que había llegado a la universidad, pero después el contacto se interrumpió. Tenía 18 años y cursaba estudios en esa institución.

VIDEO: Así Exigieron con Marcha Esclarecer el Caso de Kimberly Joselín en Morelos.

El 28 de febrero, la Fiscalía detuvo a Jared Alejandro "N", estudiante de la misma universidad e identificado como una persona del círculo cercano de la víctima. Al día siguiente, durante su audiencia inicial, se le dictó prisión preventiva oficiosa por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

El imputado solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó pendiente, misma que se desahogará este viernes.

El Hallazgo del Cuerpo

El 2 de marzo, el cuerpo de la joven fue localizado en una zona boscosa al norte de Cuernavaca, en las inmediaciones del campus Chamilpa, dentro de uno de los polígonos de intervención del operativo de búsqueda. Un día antes, en el mismo lugar, se habían encontrado prendas con manchas de sangre, algunas pertenencias de Kimberly y su credencial de elector.

La Fiscalía confirmó la identidad mediante análisis de ADN realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales, y notificó a la familia antes de emitir el comunicado público.

"No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional", declaró el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar al confirmar el hallazgo el 3 de marzo.

¿Qué Sigue?

El próximo viernes 6 de marzo se realizará la audiencia de vinculación a proceso de Jared Alejandro "N", cuyos resultados serán informados a la ciudadanía por la Fiscalía de Morelos. La institución subrayó que la investigación continúa abierta con perspectiva de género.

