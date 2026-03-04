UAEM Denuncia Desaparición de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, Morelos

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) denunció la desaparición de la estudiante Karol Toledo Gómez. En un comunicado, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández exigió a las autoridades que realicen acciones “inmediatas, eficaces y coordinadas” para encontrar a la joven desaparecida en Mazatepec, Morelos.