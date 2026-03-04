Inicio Estados UAEM Denuncia Desaparición de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, Morelos

UAEM Denuncia Desaparición de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, Morelos

Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM, denunció la desaparición de la estudiante Karol Toledo Gómez, en Mazatepec, Morelos

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) denunció la desaparición de la estudiante Karol Toledo Gómez. En un comunicado, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández exigió a las autoridades que realicen acciones “inmediatas, eficaces y coordinadas” para encontrar a la joven desaparecida en Mazatepec, Morelos.

