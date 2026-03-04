Feminicidio de Kimberly Joselín: Estudiantes de UAEM Toman Cuernavaca por Segundo Día

Por segundo día consecutivo, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UEAM) salieron a las calles de Cuernavaca, Morelos, para protestar y demandar justicia por el feminicidio de la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Lo anterior después de que las autoridades confirmaron que el cuerpo localizado en una zona boscosa corresponde a la estudiante, quien se encontraba desaparecida desde el 20 de febrero.

Ayer, alumnos de la UAEM realizaron una megamarcha al centro de Cuernavaca, donde realizaron pintas y rompieron ventanales del Palacio de Gobierno.

Los manifestantes exigían justicia por la desaparición de la joven, pero más tarde la Fiscalía estatal confirmó que el cuerpo sin vida corresponde a Kimberly, de acuerdo con los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales.

Noticia relacionada: Feminicidio de Kimberly Joselín: Ya Hay Un Detenido, Informa Sheinbaum.

Video:"Ya la Tenemos con Nosotros"; Familiares de Kimberly Joselín Confirman que Cuerpo Hallado Corresponde a la Estudiante

Megamarcha en Cuernavaca hoy

Hoy, 4 de marzo de 2026, estudiantes de la UAEM nuevamente realizaron una megamarcha en Cuernavaca.

Partieron de la Glorieta de la Luna y realizaron el recorrido que tendría que haber realizado Kimberly, a bordo del autobús, para regresar a su casa.

Los alumnos también hicieron paradas en cada una de las facultades de esa casa de estudios. Además, leyeron un pliego petitorio en el que demandaron medidas de seguridad.

Acusaron que la institución no les brinda medidas de protección, como la operación del autobús escolar, lo cual los pone en riesgo de asaltos e incluso secuestros.

Los estudiantes de la UEAM exigieron justicia por el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos.

Datos clave

Kimberly estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM.

estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. El 20 de febrero , salió rumbo al campus Chamilpa y le avisó a sus familiares cuando llegó a la universidad.

, salió rumbo al campus Chamilpa y le avisó a sus familiares cuando llegó a la universidad. Pero después perdieron contacto con ella, por lo que iniciaron una intensa búsqueda.

La familia presentó la denuncia correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda con el número de expediente SG/CBPEM/DCAB/081/2026.

correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda con el número de SG/CBPEM/DCAB/081/2026. El 2 de marzo, las autoridades informaron que se encontró un cuerpo en el polígono de búsqueda de la joven.

en el polígono de búsqueda de la joven. El 3 de marzo, la Fiscalía de Morelos dio a conocer que el cuerpo sin vida corresponde a la joven Kimberly Joselin, de acuerdo con los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb