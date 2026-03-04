Feminicidio de Kimberly Joselín: Ya Hay Un Detenido, Informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ya hay una persona detenida por el caso de la joven estudiante Kimberly Joselín Ramos Beltrán, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de Cuernavaca, Morelos, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 20 de febrero pasado.

“Ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven, es un feminicidio”, señaló la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 4 de marzo de 2026.

Datos clave

Kimberly estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM.

Kimberly estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. El 20 de febrero, salió rumbo al campus Chamilpa y le avisó a sus familiares cuando llegó a la universidad.

Pero después perdieron contacto con ella, por lo que iniciaron una intensa búsqueda.

La familia presentó la denuncia correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda con el número de expediente SG/CBPEM/DCAB/081/2026.

La familia presentó la denuncia correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda con el número de expediente SG/CBPEM/DCAB/081/2026. El 2 de marzo, las autoridades informaron que se encontró un cuerpo en el polígono de búsqueda de la joven.

El 3 de marzo, la Fiscalía de Morelos dio a conocer que el cuerpo sin vida corresponde a la joven Kimberly Joselin, de acuerdo con los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales.

Detenido por caso Kimberly

El pasado 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos detuvo a Jared Alejandro “N”, identificado como estudiante de la UAEM y persona cercana al círculo de Kimberly Joselín.

Al día siguiente se realizó su audiencia inicial y se le dictó prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, señaló la FGE.

El hombre solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se desahogará dentro de unos días.

Asesinato de madre buscadora

En otro caso, la presidenta de México informó sobre la madre buscadora que fue asesinada en Mazatlán, Sinaloa, y cuyo hijo había desaparecido unas semanas atrás.

“También se catalogó como feminicidio. Están los videos de la persona, que entra al departamento, y es una persona conocida de ella, que lamentablemente ejecuta este feminicidio”, señaló.

La madre buscadora, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C., fue hallada muerta al interior de su vivienda.

Sheinbaum Pardo agregó que en todos los casos participa siempre el Gabinete de Seguridad, para garantizar la seguridad de los jóvenes de México.

