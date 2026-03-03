Detienen en Sinaloa a Presunto Responsable del Feminicidio de Rubí Patricia, Madre Buscadora

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la detención del presunto responsable del feminicidio de Rubí Patricia “N”, integrante de un colectivo de búsqueda privada de la vida, ocurrido el viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la dependencia, tras diversas diligencias y labores de investigación se logró identificar a José Manuel “N”, de 24 años de edad, como probable agresor, por lo que se integró la carpeta correspondiente por el delito de feminicidio agravado.

La autoridad dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con ministerios públicos adscritos a la institución, desarrollaron las indagatorias necesarias para reunir información suficiente que permitiera establecer la identidad del señalado. Indicó que el presunto implicado ya se encontraba plenamente identificado desde días previos a su captura.

Detienen al presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora en Sinaloa.

Rubí Patricia, de 38 años, formaba parte activa del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán denominado Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Su participación estaba vinculada a la localización de su hijo, desaparecido desde el 29 de mayo de 2025.

De acuerdo con los datos disponibles, el joven fue visto por última vez en las inmediaciones de la avenida Santa Rosa, en el sector Infonavit Jabalíes, en Mazatlán. Desde entonces, Rubí Patricia se mantenía en labores de búsqueda como parte del colectivo.

La detención de José Manuel “N” se realizó luego de que la Fiscalía reuniera los elementos necesarios dentro de la investigación. La institución señaló que continuará con el proceso correspondiente para determinar la situación jurídica del señalado por el feminicidio agravado ocurrido en Mazatlán.

Historias recomendadas:

RCP