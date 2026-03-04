Iniciativa de Reforma Electoral Ya Está en la Cámara de Diputados.

La iniciativa presidencial de reforma electoral llegó a la Cámara de Diputados, luego de un aplazamiento para realizar modificaciones, una prórroga que mantuvo en incertidumbre a los legisladores.

Ahora corresponde a la Mesa Directiva ordenar su publicación en la gaceta parlamentaria y turnarla a las comisiones de puntos constitucionales y de reforma electoral, para su análisis.

Luego de las revisiones, se elaborará el dictamen. Para esta reforma se han previsto al menos dos semanas de debate. Después de la aprobación en comisiones, se llevará al pleno para su eventual respaldo.

Sin embargo, existen tensiones porque el PT y el PVEM están en contra de algunos planteamientos. El apoyo de ambas facciones es fundamental para que el oficialismo de Morena obtenga la mayoría calificada.

De avanzar en San Lázaro, la reforma será enviada a la Cámara de Senadores, donde la oposición de PAN, PRI y MC ha anunciado su voto en contra. No obstante, los legisladores han reiterado que necesitan conocer el contenido.

Se trata de una iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó como parte del mandato popular que, ha dicho, le exigió una serie de cambios.

¿Qué plantea la reforma?

La propuesta busca eliminar las listas plurinominales (representaciones proporcionales), reducir el costo de los comicios y el número de senadores, así como ampliar los mecanismos de democracia participativa.

Mantiene 500 diputados federales, con 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero todos deberán competir por el voto.También, prevé 96 senadores electos sin listas plurinominales, frente a los 128 actuales.

La semana pasada se presentaron los detalles que contemplan reducir el costo del sistema electoral. Se propone "un decremento del 25% en el costo total de las elecciones", mediante recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y partidos políticos. Igual se plantea reforzar la fiscalización del financiamiento político.

Así como ampliar la democracia directa mediante mecanismos como referéndum, plebiscito y consulta popular en estados y municipios. Además, se incluye la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en campañas electorales, además del uso de tecnologías como el voto electrónico en consultas.

