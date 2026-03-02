Diputados en Vilo: ¿Cuándo Llegará la Propuesta Presidencial de Reforma Electoral?

La iniciativa presidencial de reforma electoral no fue enviada a la Cámara de Diputados este lunes 2 de marzo como estaba programado, por lo que legisladores se mantienen a la expectativa para conocer el contenido y posterior discusión.

Hasta el momento, el Ejecutivo federal no había comunicado las causas específicas del retraso ni cuánto tardaría en el envío.

La panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara baja, dijo que tentativamente la reforma llegaría la tarde del 3 de marzo.

"Se me ha informado que no llegará el documento, que no llegará la propuesta de reforma electoral y, bueno, pues, evidentemente, por mi parte decir aquí estoy", dijo en entrevista.

"Vamos a esperar a que llegue cuando tenga que llegar; tentativamente será mañana hacia la tarde y si eso sucede, daremos cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados", añadió.

López Rabadán dijo que, una vez que se mande la propuesta, ordenará su publicación inmediata. Precisó que, si la iniciativa llega después de concluida la sesión de este martes, se dará cuenta al Pleno en la sesión del miércoles.

"Una vez que llegue el documento, ordenaré su publicación en la Gaceta oficial para que todo México pueda conocer específicamente ya con el articulado de qué se trata esta iniciativa de reforma", adelantó.

"Necesitamos saber de qué tamaño es la iniciativa, cuántas fojas contiene, si es una iniciativa a la Constitución, o si es una iniciativa a la Constitución y a distintas leyes, y dependiendo del grueso del documento es como tardaremos en escanear", explicó.

¿Por qué el retraso?

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dijo que la iniciativa, probablemente, sería enviada "en las próximas horas".

El zacatecano se reunió durante dos horas en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde abordaron la agenda legislativa.

"No se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa, que la presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas se presentará", prometió.

En la reunión con la presidenta de México, también estuvieron presentes Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial; Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores.

Además de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México.

Desacuerdos y complicaciones con los aliados

Monreal sostuvo que los partidos aliados, PT y Verde Ecologista, no están de acuerdo en la integración de las Cámaras y en la reducción del costo de las elecciones.

"Entiendo al PT y entiendo al Partido Verde, sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos; al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza política electoral que hemos suscrito en los últimos años rumbo a la elección del 2027 y rumbo al 30", dijo.

"Ellos no están de acuerdo sobre todo en estos dos aspectos: la integración de las Cámaras, las fórmulas que se establecen para la integración del Senado y de la Cámara de Diputados y lo de la reducción del costo de las elecciones; son fundamentalmente esos dos temas, y que a mí no me sorprende porque siempre expresaron su posición", añadió.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que, sin el apoyo de los partidos aliados, será difícil aprobar dicha reforma electoral, por lo que dialogarán con ellos.

"Sin ellos es complicado que tengamos mayoría calificada, pero no adelantemos vísperas, vamos a platicar con ellos estos días y la mejor manera de conversar con compañeros que no coinciden es tratándolos con respeto y expresando argumentos y razones de los cuales tenemos que apoyar a nuestra presidenta”, planteó.

Señaló que, una vez que dicha iniciativa sea presentada ante la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva de la misma la turnará a las comisiones de puntos constitucionales y de reforma electoral, para su análisis y después someterla ante el pleno de la Cámara Baja. Vaticinó que al menos el proyecto de reforma electoral tendrá dos semanas de debate.

