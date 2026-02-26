Oposición Anticipa Voto Contra Reforma Electoral Presidencial; ¿Y los Aliados?

La propuesta de reforma electoral presentada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada por los partidos de oposición en el Senado y generó diferencias públicas entre las fuerzas aliadas del oficialismo.

Senadores del PRI y del PAN afirmaron que no respaldarán la iniciativa, acusando que la reforma busca concentrar el poder y debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve, afirmó que la iniciativa "es una aberración" y sostuvo que busca una "sobrerrepresentación absoluta" para desaparecer a la oposición y construir un Estado autoritario.

"Es populismo puro", lanzó.

-¿Usted cree que logran convencer a la oposición?, se le preguntó.

A ver, el PRI va en contra, lo hemos dicho, somos congruentes. Vamos a votar en contra de este retroceso democrático

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, afirmó que su grupo parlamentario no acompañará la iniciativa presidencial al considerar que no atiende el principal problema de la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en las elecciones.

La razón por la que nosotros estamos en contra es porque no quiere Morena incluir sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del crimen organizado, del narcotráfico y del huachicol

Noticia relacionada: Adiós a los Pluris, y Menos Recursos a Partidos; ¿La Reforma que dividirá a Morena y Aliados?

Nos parece que mucho de lo que se presentó en la mañana son en realidad distractores, cosas que son populares, que ellos mismos saben que no van a pasar porque no cuentan con los votos del PT y del Verde

Movimiento Ciudadano evitó fijar una postura definitiva, pero señaló que, con base en lo presentado, su voto sería en contra.

Reaccionar a un anuncio de un gobierno que además tiene por tradición declarar una cosa, presentar una cosa y legislar otra, me parece que sería hacerle el juego. No nos van a hacer manita de puerco, no nos van a hacer absolutamente nada

Sí, ahorita a juzgar… en contra, pero bueno, vamos a ver la letra chiquita

Video: Sheinbaum Da a Conocer Propuesta de Reforma Electoral; Aliados y Opositores Reaccionan al Documento.

¿Los aliados? Entre la confianza y los ajustes

Las diferencias también se hicieron visibles entre partidos aliados de Morena, como en el caso del senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien dijo que otros legisladores de su bancada también la rechazarían tal y como fue presentada por el Ejecutivo.

Por supuesto que no. Lo he dicho y lo reitero. Si la reforma viene en los términos, porque no la hemos recibido, dice que la vamos a recibir el día lunes, viene en los términos, como los anunció hoy la señora presidenta

Mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia

El Partido del Trabajo advirtió que algunos planteamientos no son viables. Yeidckol Polevnsky señaló que deberán realizarse "ajustes".

Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos, creo que está fuera de toda realidad. Se tienen que hacer ajustes, seguro que sí

Los legisladores de oposición argumentan que la iniciativa no contempla sanciones severas, como la pérdida del registro, para partidos y candidatos que reciban recursos del narcotráfico, del huachicol o del crimen organizado.

En tanto, el coordinador de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, refrendó el respaldo de la bancada a la reforma electoral que será enviada a la Cámara de Diputados, dijo, y confió en el apoyo de sus aliados del Verde y el Partido del Trabajo.

Yo tengo confianza en que quienes surgimos de un movimiento, mantengamos la unidad, Morena va a respaldar unánimemente esta iniciativa, esta propuesta que hoy hemos escuchado, es un acuerdo que tomamos hace unos días y hoy lo refrendamos al conocer la propuesta

Y confío en que el PT y el Verde reflexionen con seriedad y madurez y decidan lo que le conviene al país

La iniciativa será enviada formalmente al Congreso el próximo lunes, cuando comenzará su discusión legislativa.

La propuesta plantea modificar la fórmula para la elección de diputados plurinominales y reduciría 25 por ciento el financiamiento a los partidos políticos.

Con información de Juan Pablo Narcia

ASJ