Sheinbaum Envía Hoy a Cámara de Diputados la Iniciativa de Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy, 2 de marzo de 2026, que esta tarde enviará la iniciativa de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados.

Hoy en la tarde se envía, voy a darle la última revisión más tarde y ya se envía el día de hoy.

Así lo indicó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera, en la que reiteró que con esta iniciativa cumple otro de sus compromisos con la ciudadanía.

“Como he dicho, yo cumplo con la gente, y ya pues la gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo”, agregó al ser cuestionada si darán los tiempos para que avance la reforma.

Compromiso cumplido

Desde la semana pasada, Sheinbaum Pardo dijo que la iniciativa de Reforma Electoral representa para ella un compromiso cumplido, y que depende de los diputados y senadores su aprobación.

Al ser cuestionada si no teme un revés en el Congreso de la Unión, contestó: “No, al revés, la gente va a decir: la presidenta cumplió. Esto lo tenemos hasta medido en las encuestas”.

El 25 de febrero, la titular del Ejecutivo presentó la propuesta, que consta de 4 ejes y 10 puntos clave.

Ejes de la Reforma Electoral

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del costo de las elecciones. Mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas. Fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa y participativa, mediante la incorporación de nuevos instrumentos para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones, no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal.

Los puntos clave

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del gasto. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y televisión. Inteligencia artificial (IA). Cómputos Distritales. Democracia Participativa. No nepotismo. No reelección.

