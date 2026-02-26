INE Solicitará al Congreso de la Unión Reunión Sobre Reforma Electoral
El INE pedirá al Congreso una reunión técnica para señalar sus observaciones sobre la esperada reforma electoral que la presidenta presentará el 2 de marzo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dará el primer paso para intervenir en el proceso legislativo de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el próximo lunes 2 de marzo: el organismo solicitará formalmente una reunión de trabajo técnica con las comisiones del Congreso de la Unión que sean responsables de revisar la iniciativa.
Así lo confirmó Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, quien adelantó que el instituto ya tiene la capacidad de identificar los puntos que podrían representar complicaciones en la implementación de la propuesta.
El INE quiere sentarse a la mesa antes de que avance la reforma
La solicitud, según explicó Taddei, tiene como propósito presentar los "asegunes" —es decir, las reservas técnicas— que el instituto detecta en la iniciativa. La reunión se realizaría con la comisión que la cámara determine como revisora del documento.
"Hemos acordado solicitar una reunión de trabajo técnica electoral, con las comisiones correspondientes, si hay una comisión que va a ser la revisora de esta iniciativa, o si es la comisión que así determine la cámara en donde se presenta; con esa habremos de presentarnos a trabajar. Ya habiendo revisado el documento de la iniciativa es muy fácil para nosotros, es muy fácil por la experiencia que tienen nuestras áreas ejecutivas y técnicas, descifrar en dónde observamos posibles, según en la implementación de la reforma", dijo la presidenta consejera.
Una reforma que llega con casi dos meses de retraso
La iniciativa que el INE quiere analizar técnicamente fue anunciada originalmente para fechas anteriores, pero acumula un retraso de casi dos meses que se ha atribuido a la dificultad de la coalición gobernante para construir los acuerdos necesarios con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuyos votos son indispensables para alcanzar la mayoría calificada que requiere una reforma de este tipo.
Según un documento que se hizo público antes de la presentación formal de la iniciativa, los cambios propuestos se agrupan en tres ejes: modificaciones al sistema de representación —incluyendo la eliminación de legisladores plurinominales tal como existen actualmente—, medidas de austeridad que implicarían recortes al presupuesto del INE y otros organismos electorales, y acciones de modernización como la regulación de la inteligencia artificial en campañas o la ampliación del voto desde el extranjero.
