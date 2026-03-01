Inicio Nacional Politica Sheinbaum Aplaude a Shakira Luego del Concierto en el Zócalo

Sheinbaum Aplaude a Shakira Luego del Concierto en el Zócalo

|

N+

-

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al concierto de Shakira en el Zócalo con un breve mensaje, luego de la presentación de la colombiana que congregó a 400 mil asistentes

Sheinbaum Aplaude a Shakira por "Las Mujeres Ya No Lloran" Luego de Concierto en el Zócalo.

Sheinbaum Aplaude a Shakira por "Las Mujeres Ya No Lloran" Luego de Concierto en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro.

COMPARTE:

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México y aplaudió a la cantante por su tema "Las Mujeres Ya No Lloran".

En un mensaje muy breve, la mandataria compartió el título de la canción y emojis de 25 aplausos, minutos después de concluido el evente frente a Palacio Nacional, donde reside la titular del Ejecutivo federal.

"Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran Zócalo", posteó la presidenta, luego de la presentación de la colombiana que congregó a 400 mil asistentes, un récord histórico, de acuerdo con autoridades capitalinas.

 

Historias recomendadas:

ASJ

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Politica Sheinbaum aplaude a shakira por las mujeres ya no lloran zocalo concierto