Sheinbaum Aplaude a Shakira Luego del Concierto en el Zócalo
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al concierto de Shakira en el Zócalo con un breve mensaje, luego de la presentación de la colombiana que congregó a 400 mil asistentes
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México y aplaudió a la cantante por su tema "Las Mujeres Ya No Lloran".
En un mensaje muy breve, la mandataria compartió el título de la canción y emojis de 25 aplausos, minutos después de concluido el evente frente a Palacio Nacional, donde reside la titular del Ejecutivo federal.
"Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran Zócalo", posteó la presidenta, luego de la presentación de la colombiana que congregó a 400 mil asistentes, un récord histórico, de acuerdo con autoridades capitalinas.
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran Zócalo 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 2, 2026
