Karol Toledo Gómez, ¿Quién es y Cómo Desapareció la Segunda Alumna de la UAEM?

Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se encuentra desaparecida desde el 2 de marzo en Mazatepec. Las autoridades, familiares y compañeros, realizan una intensa búsqueda para dar con ella.

Karol tiene 18 años de edad y su caso puso en alerta de nuevo a toda la comunidad, ya que es la segunda estudiante de la UAEM que desaparece en 2026. El primer caso fue el del Kimberly Joselin, a quien lamentablemente hallaron sin vida este lunes.

Según los primeros reportes, la universitaria fue vista por última vez cerca de su vivienda en Mazatepec. Luego de ese momento, se perdió todo contacto con ella.

Sus padres acudieron de inmediato ante la Fiscalía de Morelos para realizar la denuncia correspondiente y con ello obtener una ficha de búsqueda con folio ALBAMOR/37/2026. El operativo para dar con ella comenzó por toda la entidad, así lo confirmó el presidente municipal de Mazatepec, Gilberto Orihuela Bustos.

"Vamos a llegar hasta el último momento, hasta el último instante para poder determinar cuáles fueron estas lamentables acciones con nuestra amiga Karol", indicó.

¿Quién es Karol Toledo Gómez?

Karol Toledo Gómez estudia la licenciatura en Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, que es una sede regional de la UAEM en la zona sur de Morelos.

La joven estudia el segundo semestre de la carrera. Tiene el sueño de convertirse en una gran profesionista y ayudar a su familia. Sus papás, César Toledo Casillas y Alondra Gómez Jaime, están desesperados por encontrarla. No obstante, también agradecen las muestras de apoyo por parte de los jóvenes estudiantes en las protestas.

“Desafortunadamente no pudimos estar en la marcha porque tenemos que estar en apoyo con la Fiscalía. De todo corazón se los agradecemos. Yo solamente quiero recuperar a mi hija, la quiero recuperar viva", indicó en un video la mamá de Karol.

Según su ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.48 metros, es de complexión delgada y su tez es blanca.

Karol tiene ojos negros y chicos, además, una de sus características es su cabello negro, rizado y largo. No obstante, otra de sus señas particulares son:

Tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda

Un lunar en el lado izquierdo de la cara

El día que desapareció usaba pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5.

“No vamos a parar hasta encontrarla”, afirman sus seres queridos.

Hallan cuerpo durante búsqueda de Karol Toledo

Este jueves la Fiscalía de Morelos informó que como parte de las acciones de búsqueda interinstitucional para la localización de la joven, se localizó un cuerpo en el municipio de Coatetelco.

La dependencia indicó que se realizarán los estudios periciales y legales pertinentes para corroborar la identidad de la víctima.

