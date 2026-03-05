Caso Karol Toledo: Alumnos de la UAEM Marchan por Otra Compañera Desaparecida

Este jueves, 5 de marzo de 2026, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UEAM) salieron a las calles del municipio de Mazatepec, Morelos, para protestar por la desaparición de Karol Toledo, otra compañera desaparecida, luego de que se confirmó el feminicidio de la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Karol Toledo de 18 años fue reportada como desaparecida el pasado 3 de marzo, por lo que sus compañeros de la UAEM, de la Facultad de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, donde ella estudia, protestan vestidos de blanco para su localización con vida.

Noticia relacionada: Protestan Familiares de Karol Toledo, Segunda Estudiante de la UAEM Desaparecida

Presidente municipal de Mazatepec se pronuncia por desaparición de Karol Toledo

Los estudiantes salieron de Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, hasta el centro del municipio, vestidos de blanco y portando pancartason consignas como “Karol escucha, esta es tu lucha”, “Hoy es ella, mañana puede ser cualquiera” y “No más estudiantes desaparecidos”, con las que demandaron acelerar las investigaciones para dar con el paradero de la joven.

En respuesta, el presidente munciipal de Mazatepec, les dijo a los estudiantes que no están solos y que ya se está investigando el caso para dar con el paradero de Karol.

Cabe recordar que se trata del segundo caso de una estudiante desaparecidas de la UAEM, por lo que los jóvenes exigen mayor seguridad tanto al interior como al exterior de los planteles educativos.

Historias rcomendadas:

Con infomación de N+

Rar