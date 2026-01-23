Vinculan a Proceso por Violación a Eric Antonio 'N', Acusado del Doble Feminicidio en Cuautitlán

Por su presunta participación en el delito de violación, Eric Antonio 'N' fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su posible intervención en este ilícito.

El hecho fue en agravio de su expareja sentimental en el año 2018, según consta en documentos judiciales.

Según la investigación iniciada por el delito de violación, Eric Antonio 'N' habría agredido a quien era su pareja sentimental, en un domicilio ubicado en Cuautitlán, en el año 2018.

Sin embargo, la víctima, de iniciales M.L.D.A., por temor a sufrir más agresiones e incluso a perder la vida, no continuó con la indagatoria.

Noticia relacionada: Caso Teresita y Cindy: Dan Prisión Preventiva a Eric Antonio “N”, Presunto Feminicida

No obstante, decidió empezar la denuncia, al enterarse que Eric Antonio 'N' se encontraba detenido.

Con el avance en la investigación, el agente del Ministerio Público recabó y aportó las pruebas necesarias para que una autoridad judicial determinara la posible participación de este hombre en el delito de violación.

Las pruebas aportadas derivaron en su vinculación a proceso por este ilícito, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Doble feminicidio

Además del delito de violación, Eric Antonio 'N' es investigado también por su probable participación en el doble feminicidio en agravio de su pareja sentimental Cindy, de 25 años, y suegra Teresita de Jesús Talavera.

Este hecho ocurrió en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, el pasado 12 de enero, día en el que escapó de la escena del crimen.

El sujeto se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Cuautitlán, luego de que fuera detenido en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, junto con Alejandro 'N'.

Video: Detienen a Presunto Autor de Dos Feminicidios en Cuautitlán y Cómplice en Guerrero

Otro acto de vinculación a proceso

La Fiscalía mexiquense también informó que se vinculó a proceso a Alejandro 'N' por su probable participación en el delito de violación en agravio de una menor de edad, en Nicolás Romero, en marzo de 2022.

También es investigado por haber ayudado a Eric Antonio 'N' a evadirse de la justicia, luego de que este último aparentemente asesinó a quien fue su pareja y a su suegra, en Cuautitlán, Estado de México, el pasado 12 de enero.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

ICM