Detienen en Guerrero a Presunto Autor de Doble Feminicidio de Madre e Hija en Cuautitlán

El Gabinete de Seguridad informó este domingo de la detención en Guerrero de Eric "N", presunto autor del feminicidio de Cindy y Teresita, madre e hija que fueron asesinadas en Cuautitlán, Estado de México.

Las corporaciones federales informaron que, derivado de trabajos de investigación relacionados con el doble feminicidio, detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión al ser identificado como el autor material de los hechos.

También se detuvo a Alejandro “N”, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito y tiene una orden de aprehensión por abuso sexual en agravio de una menor, también en Cuautitlán.

Video: Doble Feminicidio en Cuautitlán: Dan Último Adiós a Teresita y Cindy, Madre e Hijas Asesinadas

Luego de que se extendiera la búsqueda de Eric "N" por todo el territorio nacional, tras el feminicidio registrado el pasado 18 de enero, se permitió establecer coordinación con autoridades locales e identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N”, con el apoyo de otro individuo.

Como parte del seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos hechos, los agentes de seguridad realizaron labores de gabinete y campo.

Con la información obtenida, se implementó un dispositivo de seguridad coordinado con las fiscalías estatales, mediante el cual fue detenido Eric Antonio “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente.

Alejandro “N”, quien presuntamente auxilió a ocultarse a Eric "N", cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022, en Cuautitlán, Estado de México.

Información en desarrollo