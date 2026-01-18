Temblor en México Hoy: ¿Dónde se Sintió el Sismo y Cuál fue su Magnitud? Últimas Noticias

En las últimas horas, se han registrado nuevos sismos en México, varios de ellos réplicas del intenso movimiento ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero. Si te preguntas ¿dónde fue el temblor hoy? En N+ te llevamos las últimas noticias, con detalles de magnitud y epicentro en tiempo real.

Y es que, como debes saber, el territorio nacional es de alta sismicidad. De acuerdo con el Sismológico Nacional, durante diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 3 mil 56 sismos con epicentros en territorio mexicano y magnitudes entre 1.1 y 5.5.

¿Dónde fue el temblor en México hoy 18 de enero 2026?

Este domingo se registró un nuevo sismo en San Marcos, Guerrero, luego de miles de réplicas que se han acumulado en los últimos días tras el temblor de magnitud 6.5, ocurrido el pasado 2 de enero 2026.

Hasta las 08:00 horas del este domingo 18 de enero 2026 se han registraron 4 mil 910 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado viernes 2 de enero 2026, la más grande de magnitud 5.0, informó el SSN.

