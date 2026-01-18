¿Dónde Sacar la CURP Biométrica en CDMX? Estos Son los 8 Módulos para Realizar Trámite en 2026

Luego de que iniciara el proceso de registro de la CURP Biométrica hace unos meses, se acerca el periodo para su solicitud en los distintos trámites que necesites realizar. Por ello, en caso de que no cuentes con el registro y quieras hacerlo, te decimos dónde están los ocho módulos donde puedes solicitar tu CURP Biométrica en la Ciudad de México este 2026.

Como te hemos compartido previamente, se trata de un trámite que la ley estipula como obligatorio, tanto para la ciudadanía, como para las dependencias gubernamentales, al momento de que se presente como una identificación oficial. Por eso, se han dado a conocer los requisitos que se solicitan para realizar la validación de los datos.

¿Dónde están los módulos de trámite de la CURP Biométrica en CDMX?

En la Ciudad de México hay ocho módulos de registro de la CURP Biométrica, que es el documento que agrega los datos biométricos a la ya conocida clave de registro.

La oficina principal es la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en la alcaldía Cuauhtémoc, que se ubica en: Londres 102, colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha compartido un listado de módulos del Registro Civil donde también se puede llevar a cabo el trámite:

Cuauhtémoc: Arcos De Belén 19, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad De México.

Álvaro Obregón: C. Canario S/N, Tolteca, C.P. 01150, Alcaldía Álvaro Obregón.

Cuajimalpa De Morelos: Av. México S/N, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa De Morelos.

Iztapalapa: Ayuntamiento No. 63 Col. San Lucas, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa

Milpa Alta: Av. Constitución Esquina Andador Sonora, C.P.12400, Milpa Alta

Tláhuac: Edificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, Barrio San Miguel, C.P. 13070, Alcaldía Tláhuac

Venustiano Carranza: Francisco Del Paso Y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza



