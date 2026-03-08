Así se ve Desde el Aire la Marcha Feminista por el 8M en CDMX Hoy: VIDEO

En esta nota de N+ puedes ver cómo se desarrolla desde el aire la marcha del 8M en la Ciudad de México, donde miles de mujeres tomaron este domingo las principales avenidas capitalinas para exigir igualdad, seguridad y justicia por los feminicidios y violencias que enfrentan a diario —en un día que, como recuerda la ONU, se conmemora, no se celebra.

En la capital, los contingentes comenzaron a concentrarse desde las 10:30 horas en los puntos de reunión acordados. Se reportaron grupos avanzando rumbo a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde donde partirá la columna principal. La salida formal estaba programada para las 12:00 horas, con una reunión previa de colectivas a las 11:30.

Así se ve desde el aire la zona de avenida Juárez, casi al cruce con Eje Central, con el avance de los contingentes de la marcha del 8M.



De Reforma al Zócalo: la ruta que trazan las marchas del 8M

La movilización recorre algunos de los corredores más emblemáticos de la capital. El punto de partida es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con contingentes provenientes también del Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora. Desde ahí, la ruta sigue por Paseo de la Reforma, continúa por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Como consecuencia de la movilización, se registran cortes viales en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Quienes circulen por esas vialidades deben tomar previsiones.

Contingentes de la marcha del 8M parten del Ángel de la Independencia y avanzan sobre Paseo de la Reforma.



Intervenciones en Reforma: "¡Justicia!" y alto a la violencia

También hay intervenciones sobre Paseo de la Reforma, donde grupos de mujeres exigen un alto a la violencia de género. La jornada también incluye actividades culturales en distintos puntos del recorrido.

Cuernavaca también marcha: la indignación por dos feminicidios

La capital de Morelos se sumó este domingo a la jornada nacional del 8M. Miles de personas salieron a las calles de Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una carga de indignación particular: la marcha se realiza en medio del repudio por dos feminicidios recientes en el estado, entre ellos el de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Las imágenes aéreas de la movilización en Cuernavaca muestran contingentes que avanzan por las principales vialidades de la ciudad, en una jornada que, como en la capital del país, combina la exigencia de justicia con la denuncia de una violencia que no cede.

Video: Así se Ve desde el Aire Marcha del 8M en Cuernavaca en Medio de Feminicidios.

¿Por qué el 8M se conmemora y no se celebra?

El Día Internacional de la Mujer no es una fecha de festejo, sino de memoria y exigencia. La ONU sitúa los orígenes del movimiento en 1848, cuando en la Convención de Seneca Falls, en Nueva York, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott alzaron la voz con una proclama que sigue resonando:

"Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y las mujeres son creados iguales".

Más de 170 años después, la brecha persiste. Según cifras del organismo internacional, las mujeres únicamente tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en el mundo, con desventajas en áreas como el trabajo, la seguridad, la propiedad y la jubilación.

Por eso, el uso de expresiones como "feliz Día de la Mujer" es considerado inadecuado: reduce a una celebración vacía una fecha que busca visibilizar desigualdades y exigir equidad de oportunidades.

