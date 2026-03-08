Rompen Cristales y Tratan de Derribar Puerta del Edificio de Gobierno de la CDMX

Un grupo de personas, presuntamente asistentes a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, provocó daños en el edificio del Gobierno de la Ciudad de México la noche de este 8 de marzo.

De acuerdo con reportes, algunos manifestantes rompieron los cristales del inmueble ubicado en el Centro Histórico e intentaron ingresar al lugar derribando la puerta principal. Sin embargo, pese a los intentos, no lograron acceder al interior del edificio.

Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de las movilizaciones por el 8M en la capital del país, donde miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Vandalizan el Edificio del Gobierno de la CDMX. Foto: N+

Historias recomendadas: