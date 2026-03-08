Detienen a Dos Hombres por Lanzar Piedras a Automovilistas Desde puentes en Circuito Interior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con daños a vehículos tras lanzar piedras desde puentes y la vía pública en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el reporte oficial, monitoristas del Centro de Comando y Control C2 Poniente alertaron a policías en campo sobre un sujeto que fue captado cuando arrojó un objeto desde un puente sobre Circuito Interior con dirección al sur. Los oficiales acudieron al punto y, al llegar al cruce con Paseo de la Reforma, se entrevistaron con la conductora de un vehículo blanco.

La mujer explicó que observó caer un objeto y frenó de inmediato; sin embargo, la piedra impactó la parte frontal del automóvil, causando daños a la altura de los faros de niebla. La conductora permaneció en el lugar a la espera del representante de su aseguradora.

Tras el seguimiento mediante cámaras, los operadores ubicaron al presunto responsable en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, donde fue detenido un hombre de 29 años que dijo ser ciudadano hondureño.

Denuncian a Hombre por Lanzar Piedras a Autos en Circuito Interior

Detienen a segundo sujeto

En un segundo caso, monitoristas del Centro de Comando y Control C2 Centro detectaron a otro individuo con actitud inusual sobre Circuito Interior, a la altura de Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc. El sujeto se acercaba a los vehículos que circulaban a alta velocidad hasta que arrojó un objeto.

Policías realizaron un operativo de búsqueda que permitió su localización en el cruce de Río de la Plata y Río Lerma, donde fue detenido al coincidir con las características observadas en las cámaras.

Ambos hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones. La SSC indicó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente en la zona para prevenir delitos y accidentes.

