EUA Designa a Afganistán como Estado Patrocinador de Detenciones Injustificadas; ¿Qué Significa?

De esta forma Afganistán es el segundo país en recibir esta designación. El primero fue Irán el 27 de febrero, un día antes de que EUA e Israel lanzaran su operación militar conjunta

¿Por Qué EUA Designó a Afganistán como Estado Patrocinador de Detenciones Injustificadas?

Imagen de talibanes en Afganistán. Foto: Reuters

Estados Unidos anunció el lunes 9 de marzo de 2026 que designó a Afganistán como "Estado patrocinador de detenciones injustificadas". 

En un comunicado emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos criticó duramente al régimen talibán por el secuestro injustificado de ciudadanos estadounidenses.

"Hoy designo a Afganistán como Estado patrocinador de detenciones injustificadas. Los talibanes siguen utilizando tácticas terroristas para buscar concesiones políticas, pero esto no funcionará bajo esta administración", escribió Marco Rubio en X.

