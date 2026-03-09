Asaltan a Comensales en Resutarante de Las Lomas en CDMX; Buscan al Ladrón.

Este lunes 9 de marzo se viralizó un video del asalto en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde un sujeto armado despojó de sus pertenencias a varios comensales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la capital informó que el robo ocurrió el pasado sábado 7 de marzo y que ya realizan la búsqueda del ladrón para que enfrente la justicia.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que tuvo el testimonio de al menos de uno de los afectados. Añadió que se revisan cámaras de vigilancia para localizar al delincuente.

"Personal de la SSC tomó conocimiento del asalto ocurrido el 7 de marzo a un grupo de comensales en un restaurante ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde de acuerdo con uno de los afectados, un hombre se les acercó y los despojó de sus pertenencias y huyó del sitio", explicó la SSC-CDMX.

"De este hecho, ya se realiza el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable", agregó.

La autoridad indicó que brinda asesoría y acompañamiento a los afectados para que presenten las denuncias correspondientes.

¿Cómo fue el asalto?

El robo quedó registrado en una cámara de seguridad del restaurante, que captó cómo el sujeto ingresó a la terraza del local, fingiendo que hablaba por celular.

El hombre con gorra azul, chamarra negra y pantalón del mismo color, guardó su móvil y desefundo una pistola, accionó la corredera del arma y se acercó a una mesa donde estaban dos hombres y dos mujeres.

Amagándoles con el arma, les pidió las pertenencias. Una de las mujeres demoró un poco, por lo que su acompañante le ayudó a localizar algo para dar al ladrón.

Al ver la situación, otros comensales de una mesa aledaña se levantaron. Sin embargo, el delincuente los amenazó para que permanecieran a un lado. Luego de cometer el asalto, el infractor bajó a la calle y se dio a la fuga. Su rostro quedó captado.

Vecinos denunciaron que ese hombre se dedica a asaltar comercios de la zona, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana incrementó la presencia de agentes en el área.

