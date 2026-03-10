Localizan Cuerpo de Segundo Trabajador en Edificio Colapsado en San Antonio Abad; Buscan a Otro.

Bomberos de la Ciudad de México localizaron el segundo cuerpo de un trabajador sepultado entre los escombros de un edificio que colapsó en la calzada San Antonio Abad y realizan labores para recuperarlo, mientras continúa la búsqueda de otro.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los vulcanos capitalinos, informó la madrugada de este martes 10 de marzo que los restos se ubicaron a un metro de la superficie con ayuda de "Togo", perro rescatista.

"Hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo, a 1 m de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación", reportó poco antes de las 2:00 horas.

El binomio canino había realizado un marcaje positivo del sitio donde se presumía que estaban los restos. De ahí que los bomberos intervinieron para dar con el cuerpo utilizando equipo especializado.

"En este momento nuestra célula homo-canina ingresó nuevamente al inmueble y realizó un marcaje positivo indicando que hay una persona bajo los escombros. Iniciamos labores de búsqueda y rescate utilizando equipo especializado", señaló Pérez Cova a las 23:39 horas del lunes.

El edificio se derrumbó ayer por la tarde, alrededor de las 14:00 horas. El inmueble en proceso de demolición y 57 trabajadores laboraban en el lugar.

Al momento del desplome, solo 13 estaban adentro y de ellos, cuatro quedaron atrapados bajo los escombros. El cuerpo de uno de ellos fue rescatado por la tarde; otro fue rescatado con vida, pero con heridas y fue trasladado al hospital.

