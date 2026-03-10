Responsable de Demolición en Edificio en San Antonio Abad: ¿Qué Empresa Estaba Encargada?

Luego de concluir los trabajos de búsqueda en la zona del colapso de un edificio que estaba en proceso de demolición, ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, se reveló quién era responsable del derrumbe, en N+ te decimos ¿Qué empresa estaba encargada de la demolición?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este martes 10 de marzo de 2026 que la empresa Desarrolladora Metropolitana (Demec) era la que efectuaba la demolición del edificio que se desplomó el lunes sobre Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, ya que tenía daños de los sismo de septiembre de 1985 y 2017 en el país.

Noticia relacionada: Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad: ¿Cuál es el Estado de Salud del Único Sobreviviente?

A través de sus redes sociales de la empresa Demec demoliciones se precisa que tiene sus oficinas de Espinela 6320, Tres Estrellas, Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, CDMX.

Asegura que se dedica al área de la demolición, así como a la excavación.

VIDEO: Confirman Muerte de Tercer Trabajador Atrapado en Edificio Colapsado de San Antonio Abad

Tratan de esclarecer las causas del derrumbe

La mañana del martes 10 de marzo de 2026, fue recuperado el tercer cuerpo de los trabajadores que murieron aplastados tras el colapso del edificio de tres pisos en San Antonio Abad. Hay que recordar que ayer por la tarde se localizó el primer cadáver. Durante las primeras horas de este martes cuadrillas de trabajadores hallaron el segundo cuerpo. También hoy, alrededor de las 9:00 horas, encontraron el cuerpo de la tercera víctima.

Luego de la recuperación de los cuerpos de los tres trabajadores que murieron en el colapso del edificio en San Antonio Abad, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la Fiscalía capitalina trabaja para esclarecer las causas del derrumbe.

¿Cómo luce zona de edificio en San Antonio Abad a 24 horas del desplome?

Presencia de manifestantes en zona de derrumbe de edificio en San Antonio Abad. Foto: N+

Al cumplirse 24 horas del desplome del edificio en el 124 de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, hay presencia de manifestantes que solicitan la expropiación del terreno para la construcción de vivienda social.

Vista aérea de zona de derrumbe en San Antonio Abad y protesta de un grupo de personas. Foto: N+

¿Empresa de demolición en San Antonio Abad tenía los permisos necesarios?

. @AlcCuauhtemocMx suspendió el inmueble donde ayer ocurrió el trágico accidente en el que tres trabajadores perdieron la vida.



Durante la verificación se detectó que el lugar no acreditó contar con Programa Interno de Protección Civil y tampoco tenía medidas de protección para… pic.twitter.com/zr0QbMGmoA — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 10, 2026

Después de confirmarse la muerte de tres trabajadores de la empresa Demec, que realizaba la demolición del edificio con número 124 en calzada San Antonio Abad, la alcaldía Cuauhtémoc aseguró que le faltaban permisos y el Gobierno de la Ciudad de México respondió que las autoridades de esa demarcación tenían atribuciones y responsabilidades.

Estos años se mencionaba la necesidad de demolición del 124 de San Antonio Abad

El secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz informó que el 25 de mayo de 2018, el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, determinó la necesidad de la demolición total del inmueble ubicado en el 124 de San Antonio Abad, debido al riesgo estructural existente, derivado de los daños ocasionados por los sismos de 2017.

El 2 de junio de 2018 , el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, notificó al titular del inmueble, la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado.

, el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, notificó al titular del inmueble, la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado. El 20 de noviembre de 2020 , los propietarios del inmueble constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, con el objetivo de gestionar y ejecutar las acciones necesarias, relacionadas con la demolición del predio.

, los propietarios del inmueble constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, con el objetivo de gestionar y ejecutar las acciones necesarias, relacionadas con la demolición del predio. El 14 de julio de 2025, el representante legal del citado Fideicomiso, solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para trabajos relacionados con la demolición del inmueble.

¿Hay responsabilidad de las alcaldías sobre la demolición de inmuebles?

El secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, explicó las responsabilidades de las alcaldías cuando hay obras de demolición en la capital del país.

“Estas facilidades administrativas, como dicta la Ley para la Reconstrucción, tienen como finalidad simplificar los procesos relacionados con inmuebles afectados por los Sismos de 2017, en lo relacionado a trámites complementarios para la ejecución de obras, sin que ello sustituya las responsabilidades que corresponden a los particulares y a las alcaldías, respecto de la ejecución de dichas obras y el cumplimiento de la normatividad aplicable”

Según el Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión para la Reconstrucción realizó el análisis jurídico y administrativo de la solicitud determinando su procedencia con la finalidad de mitigar el riesgo inminente y salvaguardar la integridad de las personas e inmuebles colindantes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI