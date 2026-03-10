Irán Amenaza a Trump; Estados Unidos Advierte que Hoy Será el "Día Más Intenso" de Ataques

El secretario de Guerra de Estados Unidos de América (EUA), Pete Hegseth, adelantó que este martes, 10 de marzo de 2026, será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha".

Noticia relacionada: Trump: “Estamos Aplastando al Enemigo”; Asegura que Irán Estaba 100 % Listo para Atacar a EUA

Irán Amenaza a Trump

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

El mandatario republicano había advertido el lunes que iba a golpear "muy duro" a Irán si la república islámica bloqueaba el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra hace once días.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!".

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, habían afirmado horas antes que sus fuerzas iban a bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico y por el que habitualmente transita un 20% del crudo mundial, está gravemente perturbado por la guerra estallada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+, EFE y AFP

Rar