Trump: “Estamos Aplastando al Enemigo”; Asegura que Irán Estaba 100 % Listo para Atacar a EUA

El presidente Donald Trump ofrece este lunes 9 de marzo una conferencia de prensa desde el Trump National Doral, en Miami, donde da una actualización sobre la guerra contra Irán y responderá preguntas de la prensa.

El costo de la guerra sobre el bolsillo estadounidense

El mandatario lo anunció esta mañana en su plataforma Truth Social, en medio de una escalada de tensiones que ya disparó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

La conferencia se produce mientras el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el pasado 22 de febrero, genera una presión económica creciente sobre los consumidores estadounidenses.

El galón de gasolina regular alcanzó los 3.45 dólares este domingo, casi 47 centavos más que una semana atrás, según el club automovilístico AAA.

El barril de petróleo Brent superó los 101 dólares este domingo 8 de marzo, un alza de 9.2% frente al cierre del viernes, mientras el West Texas Intermediate (WTI) llegó a los 107 dólares, con un incremento de 16.2%. En apenas una semana, el WTI acumuló una subida de 36%.

¿Qué ha dicho Trump sobre Irán?

En su discurso, Trump criticó a los demócratas por no actuar. Dijo que no descansará su gobierno "hasta que el enemigo esté vencido por completo", en tanto, presumió sus logros y la ofensiva contra Irán. "No quiero presumir, pero ningún otro presidente podría hacer lo que yo hago".

También afirmó que están "aplastando al enemigo", aseguró que si Estados Unidos no hubiera entrado en la ofensiva, Irán lo habría hecho.

"Bueno, les daré el mejor motivo de todos: en una semana nos iban a atacar, 100 %. Estaban listos".

Destacó que Irán tenía muchos misiles, más de los que se creía. "Y nos iban a atacar. Pero iban a atacar a todo el Cercano Oriente y a Israel y, si hubieran tenido un arma nuclear, la habrían usado contra Israel".





Lo que Trump ya dijo sobre el costo de la guerra

Un día antes de la conferencia, Trump anticipó su postura en Truth Social, donde defendió la intervención militar y minimizó el encarecimiento del crudo como una consecuencia temporal.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los necios pensarían diferente!", escribió el mandatario.

El estrecho que tiene al mundo con los nervios

El detonante económico del conflicto es el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde transitan diariamente alrededor de 15 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo, de acuerdo con la firma de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques con misiles y drones iraníes ha paralizado casi por completo el tránsito de buques tanqueros por esa vía estratégica.

