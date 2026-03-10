Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad: ¿Cuál es el Estado de Salud del Único Sobreviviente? 

Un día después de que ocurrió el desplome del edificio ubicado en San Antonio Abad número 124 y Antonio Chavero, donde se llevaba a cabo una demolición, que dejó tres trabajadores de la construcción sin vida, y un único sobreviviente, el IMSS Bienestar dio una actualización sobre su estado de salud.

En una tarjeta informativa, el instituto de salud informó que Ángel Miranda de 42 años se encuentra estable, tras el colapso del inmueble en la colonia Tránsito.

"Se reporta estable y continúa bajo atención médica en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero".

Al respecto, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno indicó que "entiendo que muy pronto ya lo van a dar de alta".

El trabajador procedente de Iztapalapa tenía un año trabajando en la constructora como operador de maquinaria.

Familias de las víctimas

En tanto, la familia de Ángel Miranda indicó que el hombre les ha comentado que tiene una idea de lo que ocurrió. Sobre las familias de los 3 trabajadores que fallecieron, la jefatura de Gobierno, indicó que no son de la CDMX, se les dará apoyo de hotel, y las facilidades para que presenten una denuncia.

Las víctimas tenían, 40, 33 y 30 años.

Eran originiarios de Veracruz, Estado de México e Hidalgo.

Empresa constructora

La empresa constructora ya se contactó con las familias de las víctimas. Hoy en conferencia, el Gobierno de la CDMX informó que el edificio estaba catalogado como de riesgo. En N+ te contamos en fotos cómo era el edificio antes de que ocurriera el accidente del lunes 9 de marzo.

"El 2 de junio de 2018, el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, notificó al titular registral del inmueble, la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado".

La alcaldía Cuauhtémoc puso sellos de suspensión en el inmueble siniestrado.

"Durante la verificación se detectó que el lugar no acreditó contar con Programa Interno de Protección Civil y tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas".

