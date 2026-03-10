Trump Exige a Irán Retirar "Posibles" Minas de Ormuz Bajo Amenaza de un Gran Ataque Militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo lanzó este martes un ultimátum público a Irán en relación con el estrecho de Ormuz, sino que momentos después confirmó que las fuerzas estadounidenses ya actuaron: destruyeron diez embarcaciones relacionadas con la colocación de minas en ese paso marítimo por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Ya hay acción militar: 10 barcos destruidos

A través de su red social Truth Social, Trump informó que la respuesta militar contra barcos y minas comenzó. "Me complace informar que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo 10 barcos o embarcaciones con minas inactivas, ¡y seguirán otros!", escribió el mandatario.

El ataque llega momentos después de que Trump advirtiera públicamente a Irán sobre las consecuencias de mantener minas en el estrecho. "Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", había declarado el presidente.

En ese mismo mensaje, Trump dejó abierta una salida diplomática al señalar que el retiro de las minas sería "un gran paso en la dirección correcta", aunque Washington no esperó respuesta.

El Pentágono confirma: "Precisión implacable" en Ormuz

La operación tuvo su respaldo desde el Pentágono. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó a través de su cuenta en X que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lleva a cabo los ataques por instrucción directa de Trump.

"Bajo la dirección del presidente Trump, CENTCOM ha estado eliminando buques minadores inactivos en el Estrecho de Ormuz, aniquilándolos con precisión implacable. No permitiremos que terroristas tomen como rehén el Estrecho de Ormuz", escribió Hegseth.

El secretario también dirigió un mensaje al gobierno iraní: "Al debilitado régimen iraní: ¡se le ha puesto oficialmente sobre aviso!"

At the direction of President Trump, @CENTCOM has been eliminating inactive mine-laying vessels in the Strait of Hormuz—wiping them out with ruthless precision. We will not allow terrorists to hold the Strait of Hormuz hostage.



To the weakened Iranian regime: you have… pic.twitter.com/6IGZNOzgeV — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 10, 2026

El arsenal que viene del frente antidroga

Según Trump, Estados Unidos emplea en estas operaciones "la misma tecnología y capacidades de misiles desplegadas contra el narcotráfico", redirigiendo equipamiento militar antidroga hacia el conflicto en el golfo Pérsico. La advertencia presidencial fue precisa: cualquier embarcación involucrada en el minado del estrecho sería combatida "con rapidez y violencia".

La Casa Blanca monitorea los precios y desmiente un escolta naval

Previo a los ataques, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este martes que la administración analiza opciones ante el impacto del conflicto en los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz es la salida obligada del petróleo producido por Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Cualquier perturbación en ese corredor impacta de forma inmediata los mercados energéticos globales, algo que la propia Casa Blanca reconoce al vincular directamente la situación con el alza de la gasolina en Estados Unidos.

