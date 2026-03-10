Trump Evalúa "Opciones Adicionales" Para Contener los Precios de la Gasolina: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su equipo revisar alternativas para frenar el alza en los precios de la gasolina, presionados por las consecuencias del conflicto con Irán en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

El estrecho que mueve una quinta parte del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es el paso marítimo por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Los bloqueos derivados de la guerra de Irán en esa vía han repercutido directamente en los mercados energéticos, elevando los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Video: EUA Está Ganando la Guerra contra Irán, Asegura Pete Hegseth.

¿Qué está haciendo la Casa Blanca ante la presión en los precios?

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este martes que la administración monitorea de cerca la situación. "El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales", declaró durante su rueda de prensa diaria.

La declaración confirma que el análisis involucra tanto al sector privado energético como a instancias militares, aunque Leavitt no precisó en qué consistirían esas medidas ni en qué plazo podrían concretarse.

La Marina, el secretario de Energía y una publicación que se borró rápido

En la misma conferencia surgió un episodio que añade tensión al tema energético: Leavitt fue cuestionada sobre una publicación —aparentemente en la red social X— en la que el secretario de Energía habría afirmado que la Marina de Estados Unidos escoltó un buque petrolero. La portavoz reconoció conocer la publicación, aunque aclaró que fue retirada en poco tiempo y desmintió su contenido.

"Estoy al tanto de esa publicación, fue retirada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado [ningún buque] en este momento", señaló Leavitt, sin ofrecer más detalles sobre las razones de la eliminación ni sobre las circunstancias que rodearon la publicación original.

La Operación Furia Épica y su línea de tiempo

El escenario energético se enmarca en la Operación Furia Épica, la campaña militar estadounidense contra Irán cuyo objetivo declarado incluye destruir permanentemente la capacidad nuclear iraní y debilitar a sus grupos aliados en la región. Leavitt indicó que el cronograma inicial estimado por el Ejército era de entre cuatro y seis semanas para alcanzar los objetivos completos, aunque precisó que las operaciones avanzan "bien adelantadas respecto al calendario".

La portavoz no estableció un vínculo directo entre el fin de las operaciones militares y una posible estabilización de los precios del petróleo, y la Casa Blanca no ha detallado públicamente qué medidas concretas se contemplan en la revisión energética ordenada por Trump.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT