Arranca en Comisiones del Senado Debate de la Reforma Que Busca Limitar Pensiones Millonarias

Este martes, a las 10 de la mañana, arranca el dictamen de la reforma al artículo 123 de la Constitución para limitar las pensiones excesivas de todos los niveles de gobierno y organismos descentralizadas.

Ninguna pensión deberá exceder la mitad del ingreso público que recibe la presidenta de México, es decir, alrededor de 70 mil pesos como máximo al mes. Las 6 bancadas han anunciado que votarán a favor.

PRI-PAN y PRD criticaron algunos detalles de la reforma, pero dejaron claro que la acompañaran con sus votos.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, opinó que el límite no debe ser el ingreso presidencial sino una cantidad en UMAS, es decir, Unidad de Medida y Actualización.

“Es indefendible que haya gente en Luz y Fuerza del Centro, una persona en particular que recibe una pensión, fíjense, de 1 millón de pesos al mes. Hay más de 100 personas que están cobrando más de 400 mil pesos al mes. Entonces, por supuesto que nosotros estamos a favor de eliminar esas pensiones, que son escandalosas e inaceptables. Pero sí tengo que decirles que la iniciativa está hecha con las patas. Está muy mal planteada. Si lo que se quiere es que sea la mitad del sueldo de la presidenta, o sea 70 mil pesos, está muy bien. Hay que topar las pensiones a 20 UMAS”.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador Senadores MC, dijo que “la vamos a votar a favor. Nosotros hemos mantenido siempre una agenda relacionada con la austeridad, con el ahorro, con el evitar los despilfarros del dinero público y me parece que va en este sentido, pero aclaro ¿resuelve esto el problema de las pensiones? Por supuesto que no; es una iniciativa mucho más de bandera política, tratando de recuperar el discurso. No trae ni siquiera número”.

El PRI también votará a favor

El coordinador priista, Manuel Añorve, dijo que votarán a favor de limitar pensiones millonarias, pero darán un debate porque no están de acuerdo en reformas que se apliquen de manera retroactiva, explicó.

“No importa en qué sexenio se haya dado, pero votaremos, por supuesto a favor de esta iniciativa. Y esto de la retroactividad, tenemos que dar un posicionamiento y lo vamos a hacer con mucha puntualidad en el Senado de la República y como un mensaje contundente al pueblo de México”.

El vicecoordinador de los senadores de Morena, Higinio Martínez, confirmó que aprobarán la reforma este miércoles en el pleno.

El dictamen aclara que las limitaciones no incluyen a las Fuerzas Armadas ni a las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales.

Con información de Claudia Flores

ICM