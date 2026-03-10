Explosión en Tultepec Hoy: Reportan Un Muerto por Estallido por Pirotecnia en Taller Clandestino

La tarde de hoy, 10 de marzo de 2026, se registró una explosión por pirotecnia en un taller clandestino en el municipio de Tultepec, Estado de México, que dejó saldo de una persona muerta.

Los hechos ocurrieron en un predio en la calle Hombres Ilustres, en la colonia Amado Nervo, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil, de la Policía Municipal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de corporaciones federales.

Descartan riesgos adicionales en la zona

En redes sociales, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que luego de la explosión se acordonó la zona y se descartaron riesgos adicionales para la población.

“Las autoridades correspondientes permanecen en el lugar para llevar a cabo las diligencias de ley”, precisó.

Acordonamiento de seguridad

Según los primeros informes, el incidente ocurrió en una bodega donde presuntamente se elaboraba pirotecnia de forma irregular.

Luego de que se reportó el estallido, los servicios de emergencia se trasladaron al punto e iniciaron las labores correspondientes, durante las cuales localizaron el cuerpo sin vida de una persona al interior del inmueble.

La explosión derrumbó paredes y parte de la estructura del predio, por lo que la policía instaló un cordón de seguridad para evitar mayores incidentes.

Elementos de esta Coordinación General brindaron atención a un hecho registrado este martes en el municipio de #Tultepec, derivado de una explosión por pirotecnia en un lugar clandestino ubicado en la colonia Amado Nervo. pic.twitter.com/HRiNgJ2hX6 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) March 10, 2026

