Cámara Baja Elegirá al Nuevo Auditor Superior de la Federación Hoy: ¿Quiénes Están en la Terna?

El Pleno de la Cámara de Diputados tiene en sus manos, este martes 10 de marzo de 2026, la decisión de nombrar al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. La persona elegida ocupará el cargo durante los próximos ocho años.

Tres nombres, un cargo: así quedó la terna

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —con 37 votos a favor— la terna de candidatos que hoy se somete al voto del Pleno. Los tres nombres que compiten por dirigir la ASF son: Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Javier Herrera, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente del Comité de Vigilancia, confirmó el acuerdo con las siguientes palabras:

"Queda aprobado por unanimidad el acuerdo de la Comisión mediante el cual se propone al Pleno de la Cámara de Diputados la terna de las y los candidatos para la designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034".

¿Quién es quién en la terna?

Los tres aspirantes fueron seleccionados entre 92 personas que se inscribieron al proceso interno de la Comisión de Vigilancia. De ese universo, la comisión eligió a los mejor evaluados.

Aureliano Hernández Palacios Cardel: Es el actual Auditor Especial de Gasto Federalizado dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación, lo que lo convierte en el candidato con mayor conocimiento interno de la institución.

Elizabeth Barba Villafán: Es contadora pública y abogada, y actualmente se desempeña en la Fiscalía General de la República (FGR), lo que le aporta un perfil jurídico y de investigación.

Luis Miguel Martínez Anzures: Encabeza el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo dedicado a la profesionalización del servicio público en México.

Mayoría calificada: la clave de la votación de hoy

Para que uno de los tres candidatos sea designado como nuevo titular de la ASF, deberá obtener una mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión de este martes. El ganador asumirá el cargo por un periodo de ocho años, comprendido entre 2026 y 2034.

CT