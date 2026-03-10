Abigael González, Cuñado de ‘El Mencho’, Negocia con Fiscalía de EUA; Pide Posponer Audiencia

El presunto narcotraficante Abigael González Valencia, alias El Cuini, uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado de El Mencho, está negociando con la Fiscalía estadounidense una resolución a su caso.

Lo anterior según expuso su defensa en un documento enviado a la Corte, en el que solicitó posponer una audiencia prevista para el 14 de marzo en Washington DC.

Defensa pide aplazar audiencia

En el documento, El Cuini propuso que la audiencia se aplace aproximadamente 60 días, hasta el 8 de mayo de 2026.

La defensa y la Fiscalía han estado en frecuente comunicación sobre este caso y la defensa ha continuado utilizando la muy significativa cantidad de descubrimientos producidos por el Gobierno, que incluye más de un año de intercepciones, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso. Las partes también están en conversaciones sobre la posible resolución del caso.

Según el texto, el abogado Robert Feitel habló personalmente con el fiscal principal asignado al caso, “quien no se opone a la continuación solicitada”.

¿Quién es El Cuini?

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, es cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, y fue extraditado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

Su detención ocurrió el 28 de febrero de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

En aquel entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación era considerado como una organización de reciente creación, y González Valencia fue señalado inmediatamente como uno de los fundadores de la organización de Los Cuinis.

El 6 de mayo, Abigael González fue ingresado en el penal del Altiplano, en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición.

Para ese entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había congelado bienes de las organizaciones criminales vinculadas a Oseguera Cervantes y a El Cuini.

Además, de acuerdo con la agencia AFP, el gobierno estadounidense ya había señalado que los dos cárteles tenían un origen común, que se remontaba al llamado Cártel del Milenio, que operó en la década los noventa. Ambas organizaciones eran señaladas por tráfico de cocaína.

