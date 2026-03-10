¿Por Qué ‘El Mencho’ Fue Abatido? “Era Poco Probable Que Se Entregara”, Explica DEFENSA

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), explicó por qué Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en el operativo en Tapalpa, Jalisco, y no fue capturado vivo.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de marzo de 2026, el general Trevilla Trejo afirmó que las Fuerzas Armadas intentaron capturarlo vivo, pero “se estaba muriendo nuestra genta y ellos tienen todo el derecho de defenderse”.

Por las características de este delincuente, era poco probable que se entregara.

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT