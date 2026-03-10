Marina Localiza Sembradíos con más de 43 Mil Plantas de Marihuana en Durango

Fuerzas de seguridad federales localizaron e incineraron más de 43 mil plantas de marihuana que ubicaron en dos sembradíos en Tamazula, Durango, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) este 10 de marzo de 2026.

En un comunicado, precisó que el personal de la Octava Zona Naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizó dos plantíos en inmediaciones del poblado de Chapotán, municipio de Tamazula.

Incineran más de 43 mil plantas

De acuerdo con la información oficial, en los dos sembradíos había más de 43 mil plantas de marihuana con peso superior a los 10 mil kilogramos:

Primer plantío:

Superficie aproximada de 3 mil 920 metros cuadrados.

Se localizaron alrededor de 23,520 plantas.

Peso estimado de 7 mil 056 kilogramos.

Segundo plantío:

Superficie aproximada de mil metros cuadrados.

Se localizaron alrededor de 10 mil plantas.

Peso estimado de 3 mil kilogramos.

La Semar indicó que las plantas fueron erradicadas e incineradas en el lugar de su localización, ante la presencia de las autoridades competentes, quienes procedieron a integrar la carpeta de investigación correspondiente.

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, refrenda su compromiso de trabajar para debilitar las estructuras de producción y distribución de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho en el país”, agregó.

