Duro Golpe al Narco: Semar Asegura Semisumergible con Toneladas de Cocaína en Costas de Colima

Durante una operación marítima conjunta, fuerzas de seguridad de México aseguraron un semisumergible con varias toneladas de posible cocaína en las costas de Colima.

En un comunicado, las dependencias de seguridad federales detallaron que el navío asegurado es una Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) o semisumergible.

En él viajaban tres tripulantes y se trasladaban aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de presunta cocaína, agregaron.

Duro golpe financiero al crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en redes sociales que en el semisumergible interceptado por la Secretaría de Marina Armada de México se trasladaban aproximadamente 4 toneladas de cocaína.

Dijo además que en la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, abundó.

Sheinbaum habla sobre decomiso de droga

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 19 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también habló sobre el reciente decomiso de cocaína.

Dio a conocer que ayer y antier, dos navíos fueron interceptados por parte de la Secretaría de Marina, que incautó alrededor de siete toneladas de dicha droga.

Lo que informaron en el gabinete (de Seguridad) fue de estos dos navíos, que algunos estaban en aguas internacionales, y en comunicación con agencias del Gobierno de Estados Unidos se informó, y fue la Secretaria de Marina quien actuó.

