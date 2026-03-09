FOTOS: Antes y Después del Edificio Colapsado en San Antonio Abad; ¿Cómo Era Previo al Derrumbe?

Luego del derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad, en la Colonia Tránsito en la Ciudad de México (CDMX), ocurrido este 9 de marzo de 2026, en N+ te presentamos las imágenes del antes y después del inmueble localizado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Video relacionado: "Dios es Grande": Familia de Trabajador Rescatado con Vida de Derrumbe en San Antonio Abad

Hasta el momento, las autoridades han confirmado un trabajador muerto y otro herido.

Noticia relacionada: ¿Quiénes son los Trabajadores Rescatados de los Escombros por Derrumbe en San Antonio Abad Hoy?

Vista satelital del techo del edificio derrumbado en San Antonio Abad 124 con un antes y después. Fotos: Cuartoscuro y Google Maps

Video. Derrumbe Hoy en San Antonio Abad: Hallan Sin Vida a Trabajador Atrapado tras Colapso de Edificio en CDMX

El colapso en el inmueble se reportó alrededor de las 14:00 horas de este lunes. El edificio estaba catalogado como de alto riesgo y se encontraba en proceso de demolición.

57 trabajadores estaban dentro del lugar y 53 alcanzaron a salir y cuatro quedaron atrapados bajo los escombros. Dos de ellos, aún no han sido localizados.

¿Cómo era el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad?

El antes del edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero. Foto: Google Maps

El mismo estacionamiento, pero ahora envuelto por la tragedia. Foto: N+

¿Cuál es el número del edificio que colapsó en San Antonio Abad?

En redes sociales, los usuarios se han preguntado cómo lucía el edifico que colapsó y las autoridades confirmaron que estaba localizado en el número 124 de Antonio Chavero y San Antonio Abad, el cual durante mucho tiempo fue usado como oficinas.

Esta es la fachada del edificio, aunque esta parte no resultó afectada por el derrumbe. Foto: Google Maps

En las imágenes satelitales se observa que enfrente del predio afectado hay un estacionamiento privado de Scotiabank. .

. En algún momento albergó oficinas del Gobierno de la CDMX, según la dirección que dieron las autoridades.

A escasos metros de distancia está la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro San Antonio Abad de la Línea 2, al cual no ha tenido interrupciones. Sin embargo, la Calzada San Antonio Abad con dirección al Centro Histórico de la CDMX no está habilitada.

¿Cómo era el edificio de San Antonio Abad antes de sufrir el colapso?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el edificio que colapsó este lunes en Calzada San Antonio Abad y la calle Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc es un inmueble de tres niveles que presentaba daños por sismos.

Otra perspectiva de la imagen del edificio de San Antonio Abad antes de sufrir el colapso. Foto: Google Maps

Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil explicó que los daños en su estructura eran desde los sismos de 1985 y 2017, y que se les dieron facilidades a los dueños para la demolición.

Se trata de un edificio con más de 50 años de construcción.

La funcionaria descartó que las obras en la zona tengan relación como consecuencia del derrumbe del edificio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI