Edificio en Demolición que Colapsó en San Antonio Abad Tenía Daños por Sismos de 1985 y 2017

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el edificio que colapsó hoy 9 de marzo de 2026, en Calzada San Antonio Abad y la calle Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, es un inmueble de tres niveles que presentaba daños por sismos.

Video. Edificio Colapsado en Edificio de San Antonio Abad Quedó Dañado tras el Sismo de 2017



Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil explicó en entrevista exclusiva para N+ que los daños eran más añejos desde el sismo de 1985 y que se le dieron facilidades a los dueños para la demolición.

La funcionaria descartó que las obras en la zona por el Mundial 2026 tengan relación como consecuencia del derrumbe del edificio.

¿Cómo fue el colapso del edificio en San Antonio Abad?

Se precisó que el colapso del edificio de San Antonio Abad no fue controlado y las losas cayeron desde el tercer nivel hacia abajo, cuando los trabajadores de la construcción realizaban sus labores.

57 personas fueron evacuadas

Tres personas están atrapadas entre los escombros

Dos personas han sido rescatadas, entre ellas, un trabajador de 42 años identificado como Ángel Miranda, cuyo estado de salud es grave.

Con información de N+

HVI