Polémica SCJN: Ministra Asegura que Quienes Nacen Vía In Vitro No Forman Parte de una Familia

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se registró una nueva polémica hoy, luego de que la ministra María Estela Ríos González, aseguró que las personas que nacen por In Vitro, no forman parte de una familia.

La declaración de la ministra ocurrió durante una sesión donde se resolvía la votación necesaria para invalidar el cambio de denominación de la Fiscalía Especializada de Chihuahua, la cual está encargada de atender delitos contra las mujeres, ampliando sus atribuciones a temas “de la familia”.

En ese sentido, una mayoría de cinco ministros consideró que el término “genera estereotipos” y “distrae” la atención especializada hacia las mujeres. Por lo tanto, con esta decisión se mantiene vigente el renombramiento de la fiscalía, el cuál quedó de la siguiente manera:

“Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia”

Dicha institución amplió su enfoque, porque además de atender casos relacionados con la violencia contra las mujeres, también abordará asuntos vinculados con la protección y atención de la familia. Fue justo en este rubro, cuando la ministra María Estela Ríos González indicó que las personas que nacen por In Vitro no pertenecen a una familia.

¿Qué dijo la ministra sobre las personas que nacen In Vitro?

Durante el razonamiento del voto, la ministra María Estela Ríos, quien apoyó el cambio de nombre de la Fiscalía, se pronunció al respecto de la familia:

“Me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, salvo quien haya nacido, no sé, mediante ¿cómo le llaman estos? In Vitro, que haya nacido In Vitro”, aseguró.

Posteriormente, Ríos González añadió a su discurso que las personas que nacen por esta vía, no forman parte de una familia:

“A lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, finalizó.

¿Cómo el procedimiento vía in vitro?

La fertilización in vitro es un procedimiento médico que permite la concepción fuera del cuerpo humano, ya que la unión del óvulo y el espermatozoide ocurre en un laboratorio. Ahora bien, este proceso es complejo y para llevarse a cabo consta de varias etapas:

Estimulación Ovárica: La mujer recibe un tratamiento para que los ovarios produzcan múltiples óvulos maduros al mismo tiempo, esto es para que las probabilidades de éxito, es decir, de lograr tener a un bebé.

Recuperación de óvulos: Cuando los óvulos están listos, se realiza un procedimiento llamado aspiración folicular, el cual consiste en que el especialista extrae los óvulos directamente de los ovarios con ayuda de una aguja delgada guiada por ultrasonido.

Fecundación en laboratorio: Los óvulos se procesan de formas distintas. La primera de ellas es la inseminación convencional, donde los óvulos se colocan en una placa junto a miles de espermatozoides sanos para que ocurra la fecundación "natural".

La otra manera es con una ICSI (Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides), la cual se basa en elegir un solo espermatozoide de alta calidad y se inyecta directamente en el óvulo.

Cultivo de embriones: Los óvulos fecundados se convierten en embriones, entonces, los vigilan durante 3 a 5 días para asegurarse de que las células se dividan correctamente.

Transferencia de embriones: Es la última etapa, donde se eligen uno o más embriones para introducir en el útero de la mujer a través de un catéter delgado. Si el embrión se adhiere con éxito al revestimiento del útero, comienza el embarazo.

Con información de Jessica Murillo.

