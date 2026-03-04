Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez son un matrimonio que desapareció el pasado 14 de febrero. Fueron vistos por última vez en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

Buscan a matrimonio desaparecido en Tlalnepantla de Baz

Según denuncia su familia, la pareja salió de su domicilio la mañana del sábado 14 de febrero en la colonia Viveros del Valle, en Tlalnepantla de Baz. Se transportaban a bordo de una motocicleta Yamaha del año 2014, con placas M660105.

Sus familiares afirman que el matrimonio habría sido interceptado poco después de su salida. Vecinos declararon que más tarde dos personas ingresaron con dificultades al domicilio de la pareja, alegando que iban a dejar alimento para los perros.

Buscan a Lilia Aldama Martínez, desapareció junto a su esposo en Tlalnepantla de Baz. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México

Las personas habrían salido hacia las 18:30 horas con un portafolios. Se presume que llevaban documentos importantes, como escrituras y las facturas de vehículos.

La familia de Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández presentó una denuncia por la desaparición de la pareja tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

La pareja se dedica a un negocio de venta y renta de andamios en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Alejandro Rojas Hernández tiene 62 años de edad, mide 1.75 m. y es de tez morena oscura. Tiene una cicatriz de quemadura en el brazo y rostro.

Lilia Aldama Martínez tiene 62 años de edad, mide 1.64 m. y es de tez morena clara. Cuenta con cicatrices de varicela en la frente.

Buscan a Alejandro Rojas Hernández, desapareció junto a su esposa en Tlalnepantla de Baz. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México

Se desconoce cómo vestían en el momento de su desaparición. Cualquier información que pueda llevar a la localización del matrimonio puede comunicarse a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61, de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México.

En la Ciudad de México, se puede dar información sobre su desaparición a los números 55 5345 5080 y 55 5345 5082, ante la Fiscalía General de Justicia.

