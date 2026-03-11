VIDEO: Momento de la Persecución por el Robo de 750 Mil Pesos a Cuentahabiente en CDMX

El robo de 750 mil pesos a un cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia que terminaron en una persecución en vialidades clave para la Ciudad de México; así captaron el momento exacto.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, los oficiales lograron la detención de dos presuntos responsables de este delito, además, se recuperó el botín.

“Resultado de una persecución en atención a una denuncia por un asalto a cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez, compañeros de SSC detuvieron a Kristof "N" y Diego Andrés "N" y recuperaron 750 mil pesos”, informó.

Asimismo, aprovechó su mensaje para reconocer la pronta actuación de los policías, ya que fue gracias a la colaboración entre los oficiales en campo y el personal del C2 Poniente y Centro, que se logró la detención de estos sujetos, quienes aplicaron este modus operandi.

¿Cómo ocurrió el robo de los 750 mil y la persecución en CDMX?

Según las autoridades, los hechos comenzaron cuando recibieron la alerta por el asalto a un cuentahabiente en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez.

El afectado refirió que, minutos antes, retiró dinero en efectivo de una sucursal bancaria cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes lo amagaron con una pistola y lo despojaron del efectivo; luego se dieron a la fuga en motocicleta.

Entonces, en tiempo real los monitoristas del C2 Sur, a través de las cámaras de videovigilancia, los ubicaron en Circuito Interior y avenida Jacarandas.

Los videos muestran cómo los policías reciben la alerta y de inmediato se internan en los carriles centrales de la vialidad. Una vez que los sujetos se percatan de que hay oficiales adelante, dan vuelta para huir en sentido contrario y zigzagueando entre los vehículos.

Sin embargo, varios elementos van tras ellos y no les pierden el rastro. Es en ese instante cuando uno de los sujetos, quien llevaba una maleta con el dinero, desciende de la moto y brinca las barreras de contención del Circuito Interior.

Mientras algunos oficiales someten al conductor de la motocicleta, otros van tras el sujeto que corre por las áreas verdes de la zona para después perderse entre las calles aledañas.

Finalmente también le dan alcance en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron los 750 mil pesos en efectivo y la motocicleta”, señaló la SSC.

Los presuntos ladrones de 22 y 26 años de edad, este último quien dijo ser de origen extranjero, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones del caso.

#Importante | Resultado de una persecución en atención a una denuncia por un asalto a cuentahabiente en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Kristof "N" y Diego Andrés "N" y recuperaron 750 mil pesos.



La detención ocurrió en calles de la colonia #Peralvillo, en… pic.twitter.com/CVcNDi3z6M — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 11, 2026

