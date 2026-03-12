Adulto Mayor se Opone a Asalto y lo Balean en Cuautitlán Izcalli, Edomex | VIDEO

Un adulto mayor fue baleado por resistirse al robo de su camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; todo el atraco quedó grabado en video.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la avenida Dr. Jiménez Cantú, en la colonia San Isidro, cuando la víctima y su esposa llegaban a una zona comercial para acudir a un restaurante.

El asalto y agresión al adulto mayor causó conmoción entre los comerciantes, ya que nunca habían presenciado un hecho de violencia en las inmediaciones, ya que se caracteriza por ser tranquilo.

“Eran aproximadamente las ocho y media de la noche, fue cuando yo escuché los gritos de la persona a la cual le dispararon”, dijo a N+ uno de los testigos del asalto.

¿Cómo balearon al adulto mayor durante el asalto en Cuautitlán Izcalli?

Según los testigos, el adulto mayor y su esposa se estacionaron con la intención de ir a cenar. Las cámaras de seguridad de los locales captaron cuando la pareja desciende de una camioneta color blanco.

Cuando están por retirarse del estacionamiento, un sujeto se acerca hasta el conductor, a quien amedrenta con el arma y le pide que le entregue las llaves del vehículo. Una vez que cumplen la exigencia, el sujeto aborda la camioneta para huir.

La pareja afectada camina hasta la avenida para pedir ayuda a los conductores con el objetivo de impedir el avance. Luego el ladrón echa de reversa la camioneta, pero al mismo tiempo que eso ocurre, la mujer abre una de las puertas traseras para sacar algunas pertenencias que se quedaron al interior.

Debido a que la camioneta quedó en una parte de la avenida cerrando el paso, el sujeto lanza diversos disparos, uno de ellos le da al adulto mayor. La víctima cae y su esposa trata de ayudarlo, pero también va al suelo porque una de las puertas de la camioneta la golpea.

“Minutos antes fue que estaba deteniendo el tráfico para aumentar más la visibilidad de su caso y fue cuando le dispararon, se acercó hacia la camioneta e intentó frustrar el asalto y fue cuando lo asaltaron y le dispararon”, narró el testigo.

Finalmente el ladrón se da vuelta y huye con la camioneta. El adulto mayor quedó en medio de la vialidad y por fortuna los automovilistas alcanzaron a frenar para no arrollarlos. El hombre recibió el disparo en el estómago, por lo que se encuentra en recuperación.

“Solamente era una persona, venía armada, pero no alcancé a ver a nadie más solo era una persona”, dijo

El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), no obstante, no hay información sobre el paradero del presunto responsable.

