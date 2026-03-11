Niña con Discapacidad Desaparece en Zona Montañosa de Tila, Chiapas; Iba por Leña con su Mamá

Una niña indígena desapareció en la zona montañosa de Santa Cruz Tila, Chiapas, cuando salió a buscar leña junto a su madre; así es el operativo para localizarla.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor identificada como Juana de 9 años de edad, desapareció el fin de semana en el municipio indígena enclavado en la región Tulijá Tseltal Chol de la entidad. El secretario municipal de Protección Civil, Antonio de Jesús Jiménez, relató a N+ cómo se le vio por última vez.

“Venían de traer leña, ella (la mamá) con sus tres hijos, dos hijos, traía atrás y la niña venía por delante, avanzó un poco más, como lo hace a veces y llega a la casa antes que la mamá, pero en esta ocasión agarró otra vereda”, aseguró.

La familia de la etnia Chol comenzó a buscarla por la zona, pero al no encontrarla y entrar en desesperación, solicitaron apoyo a las autoridades. Por está razón, se desplegó un operativo para su localización.

“Mandamos gente de Protección Civil, Policía Municipal y se empieza a avisar a las comunidades pegadas al municipio de Sabanilla que colinda con Tila”, afirmó.

En la búsqueda trabajan más de 90 personas y se emplea equipo de tecnología de mapeo para la identificación de calor mediante un dron, pero hasta el momento no hay rastro de la menor.

¿Cómo es Juana, la niña desaparecida en Tila, Chiapas?

Las autoridades no descartan que la niña tomó una vereda que la podría llevar al municipio de la zona sierra de Sabanilla, por lo que la búsqueda se ha concentrado en la zona.

Sus familiares indicaron que Juana tiene una discapacidad mental, lo que les preocupa y por ello quieren dar de inmediato con su paradero.

Ahora bien, en redes sociales no se ha difundido el rostro de la niña, debido a que su familia es de escasos recursos y no cuentan con una fotografía. Únicamente se sabe que es de complexión delgada y que el día de su desaparición vestía pantalón rojo y blusa verde.

