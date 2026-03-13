Presunto Boxeador Amateur Golpea a Guardia de Seguridad de Fraccionamiento, en Nuevo León

Un presunto boxeador amateur es buscado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, por agredir a golpes a un guardia de seguridad en el fraccionamiento Valle Poniente, de Santa Catarina.

El hecho fue captado por cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa el momento en que un hombre golpeó al vigilante privado.

Según testigos, el presunto agresor se molestó porque le tomó una fotografía a su coche. Fue ahí cuando reaccionó violentamente, dentro de la misma caseta de acceso.

Video: Dan Golpiza a Guardia de Seguridad en Colonia Valle Poniente en Santa Catarina

Luego de reclamarle, y lanzarle algunos insultos, le arrebató una tablet y golpeó en el rostro al guardia, quien intentó calmarlo refiriéndole que había una cámara grabando, pero fue imposible.

Después, el agresor, ya identificado por las autoridades como Eugenio, se retiró mientras otro hombre le pedía que se tranquilizara.

Lo despiden del trabajo

Tras el ataque y la agresión difundida en redes, se confirmó que el sospechoso es un presunto boxeador amateur.

Su forma de actuar, generó que el gimnasio donde entrenaba se deslindara y anunciar en un boletín que lo dieron de baja y agregó que buscaban al guardia para apoyarlo.

Según autoridades ya hay una investigación en proceso en su contra, por los delitos de injurias, lesiones, daños en propiedad ajena, más lo que resulte.

